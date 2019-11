Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλούο Αμερικανός «τζιχαντιστής» που είχε εγκλωβιστεί στη νεκρή ζώνη Ελλάδας-Τουρκίας τις τελευταίες τέσσερις ημέρες εκδόθηκε στις ΗΠΑ.

Όπως ανέφερε οι ΗΠΑ συμφώνησαν να πάρουν πίσω τον άνδρα, ο οποίος φέρεται να είναι μέλος του Ισλαμικού Κράτους.

NEW — Turkey finally today deported the US citizen who is allegedly an ISIS member to the US, Turkish Interior Minister Soylu announced

“Just now he is deported by a plane” https://t.co/RHHEr4dLtF