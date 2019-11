Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν την Δευτέρα όταν ένας άνδρας τους επιτέθηκε με μαχαίρι στο Ριάντ, ενώ συμμετείχαν σε μια θεατρική παράσταση, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της Σαουδικής Αραβίας.

#BREAKING: Riyadh police arrested an #Arab resident in possession of a knife after he stabbed two men and a woman who were members of a theatrical group. pic.twitter.com/ULbWsj3SlF