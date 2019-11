Σύμφωνα με όσα αναφέρει το rt διαδηλωτές στο Χονγκ Κονγκ περιέλουσαν με εύφλεκτο υγρό έναν άνδρα και στη συνέχεια του έβαλαν φωτιά. Η αστυνομία στο Χονγκ Κονγκ επιβεβαίωσε το περιστατικό σημειώνοντας ότι νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Όπως μπορείτε να δείτε στο βίντεο ένας άνδρας έχει μία λεκτική αντιπαράθεση με κάποιους διαδηλωτές. Σύμφωνα με το rt ο άνδρας λέει ότι «είμαστε όλοι Κινέζοι» και τότε τον περιλούζουν με μία εύφλεκτη ουσία και του βάζουν φωτιά.

Ο άνδρες τυλίγεται στις φλόγες την ώρα που προσπαθεί να φύγει από το σημείο.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο

(WARNING: HIGHLY DISTURBING VIDEO) #HongKong rioters dousing a man in flammable liquid & setting him ON FIRE

MORE: https://t.co/pnlAEsLVrL pic.twitter.com/3f8qY7eGUG