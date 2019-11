Ένα φίδι δάγκωσε τον διάσημο Αμερικανό ράπερ Lil Pump κατά τη διάρκεια γυρισμάτων βιντεοκλίπ.

Στο βίντεο που ανέβασε στα social media φαίνεται να κάθεται στις σκάλες και να προσπαθεί να πιάσει το φίδι, όταν αυτό τον δαγκώνει.

Ο Lil Pump σηκώνεται τρομαγμένος και δείχνει στην κάμερα το σημάδι που του άφησε.

Good morning. Hope your day goes better than Lil Pump's. pic.twitter.com/6E26vbMKvH