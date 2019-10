Πολυκατοικία κατέρρευσε όπως μπορείτε να δείτε και στις ΦΩΤΟ, από τον ισχυρότατο νέο σεισμό των 6,5 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Όπως αναφέρει το Philippine Emergency Alerts - REA, είναι άγνωστο ακόμη πόσοι άνθρωποι έχουν παγιδευτεί στα ερείπια.

LOOK: Part of Eva's hotel collapsed after the magnitude 6.5 earthquake earlier 9:12 AM. It's still unsure how many people were trapped.#earthquake #linog #PrayForMindanao pic.twitter.com/70x6WKYZN1