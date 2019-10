"Chinatown", "Urban Cowboy", “Rosemary’s Baby,” “Romeo and Juliet,” “Goodbye, Columbus,” “Love Story”, "The Godfather", "The Cotton Club", "Marathon Man", "Σερπικο"... H λίστα ταινιών πίσω από τις οποίες βρίσκεται ο Ρόμπερτ Έβανς είναι ατελείωτη.

Μεγάλες εισπρακτικές επιτυχίες που δικαίως τον έχρισαν ως έναν από τους πιο πετυχημένους παραγωγούς του Χόλιγουντ.

Ο Ρόμπερτ Έβανς πέθανε στα 89 του χρόνια, το Σάββατο το βράδυ. Ξεκίνησε στον χώρο του κινηματογράφου με πρωταγωνιστικούς ρόλους σε κάπoιες ταινίες και μετά, με καμία εμπειρία σε στούντιο του παρέδωσαν τα σκήπτρα της παραγωγής στην Paramount στη δεκαετία του '60. Και αυτό φάνηκε να είναι η πιο σωστή κίνηση που έκαναν.

Η πρώτη του ταινία ως παραγωγού ήταν η κλασική Chinatown και ακολούθησαν και οι επόμενες επιτυχίες όπως το Marathon Man και το Urban Cowboy.

Η ζωή του έμοιαζε με ένα διαρκές roller coaster με συνεχή σκαμπανεβάσματα, χαρές και λύπες. Παντρεύτηκε εφτά φορές, ενώ η τρίτη σύζυγός του, Άλι ΜακΓκρόου που πρωταγωνίστησε στο πλευρό του Στιβ ΜακΚουίν στην ταινία "Τhe Getaway", τον εγκατέλειψε για τον συμπρωταγωνιστή της προκαλώντας τεράστιο ερωτικό σκάνδαλο για την εποχή τους.

Μαζί είχαν έναν γιο τον Τζόσουα. Όπως έγραψε στην ανακοίνωσή της: «Ο Μπομπ θα λείψει τρομερά στον γιο μου Τζόσουα και σε εμένα. Και είμαστε τόσο πολύ περήφανοι για τη συμβολή του στον Κινηματογράφο. Θα τον θυμόμαστε σαν ένα γίγαντα».