Η Magdalena Kralka από την Κρακοβία της Πολωνίας θεωρείται μία από τις πιο εντυπωσιακές αλλά και επικίνδυνες κακοποιούς και μάλιστα καταζητείται με ένταλμα από την Interpol.

Σύμφωνα με το διεθνές ένταλμα σύλληψης δίδεται αμοιβή σε όποιον δώσει πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή της.

Είναι το νούμερο δύο εγκληματικής οργάνωσης που έχει σχέσεις με χούλιγκανς στην Κρακοβία. Το 2017 ένας από τους αρχηγούς των χούλιγκανς, ονόματι Άντριαν Ζιελόνα, με τον οποίο η Κράλκα είχε ερωτική σχέση, έπεσε νεκρός από επιχείρηση της αντιτρομοκρατικές, καθώς ο Ζιελόνα και έξι ακόμα άνδρες είχαν απαγάγει έναν άνδρα, τον οποίο ξυλοκόπησαν άγρια, του έσπασαν τα γόνατα και τον άφησαν μισο-πεθαμένο προσπαθώντας να τον στραγγαλίσουν.

Hooligan Adrian Zielona and six others had abducted a man who they then viciously beat, breaking his knee caps and half strangled to death.

Μετά τον θάνατο του συντρόφου της και την σύλληψη των υπόλοιπων έξι μελών η Kralka ανέλαβε ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, ενώ φέρεται να έχει την ευθύνη για εκβιασμούς και βίαιες επιθέσεις σε αντίπαλες ομάδες και επεκτάθηκε και σε συμφωνίες ναρκωτικών από την Ισπανία.