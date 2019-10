Βίντεο που αναρτήθηκε σε κουρδικά μέσα ενημέρωσης δείχνει Κούρδους να πετούν πατάτες σε αμερικανική φάλαγγα καθώς αυτή περνά από μια περιοχή στο Καμισλί.

«Οι Αμερικανοί δραπετεύουν σαν ποντίκια», φώναζαν άνθρωποι στα άρματα μάχης που περνούσαν. «Ντροπή σας».

Κουρδικές πηγές είπαν πως η φάλαγγα κατευθύνεται στη βόρεια ιρακινή επαρχία Ντοχούκ μέσω του μεθοριακού περάσματος Σαχέλα.

#Kurdish residents in the city of Qamishli block the path of the American forces withdrawing from northern #Syria and throw tomatoes at them following President Trump's order for the #US soldiers to retreat from the region - ANHA pic.twitter.com/PB513uC8ft