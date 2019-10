Την οργή του Ζαν Κλοντ Γιούνκερ προκάλεσε ένας δημοσιογράφος που τον διέκοψε την ώρα που έκανε δηλώσεις στη Σύνοδο Κορυφής. Ο απερχόμενος πρόεδρος της Κομισιόν απαντούσε σε ερώτηση, όταν ένας άλλος δημοσιογράφος παρενέβη για να τον ρωτήσει κάτι άλλο και συγκεκριμένα εάν θα απέκλειε περαιτέρω παράταση του Brexit.

Ο Γιούνκερ γύρισε προς το μέρος του εκνευρισμένος και του είπε κοφτά: "Μιλάω" . Ύστερα από ελάχιστα δευτερόλεπτα, αφού πρώτα τελείωσε τη φράση του και ο δημοσιογράφος του ζήτησε συγγνώμη, γύρισε ξανά προς το μέρος του και τον ρώτησε: "Τι λέγατε;"

Ο δημοσιογράφος έκανε ξανά την ερώτηση, ο Γιούνκερ απάντησε κανονικά και οι τόνοι έπεσαν.

"I AM SPEAKING!"

Watch Juncker snap when interrupted as reporters were asking whether he would rule out a Brexit extension. #BrexitDeal pic.twitter.com/whFt52KCHc