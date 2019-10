Σάλος στις ΗΠΑ: Λευκός αστυνομικός σκότωσε μαύρη γυναίκα μέσα στο σπίτι της - ΒΙΝΤΕΟ

Το περιστατικό συνέβη λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την καταδίκη σε κάθειρξη 10 ετών μιας λευκής αξιωματικού, που σκότωσε τον Αφροαμερικανό γείτονά της υποστηρίζοντας ότι μπέρδεψε τα διαμερίσματά τους το 2018 στο Ντάλας, σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από το Φορτ Ουόρθ.

Η υπόθεση αναζωπυρώνει τη διαμάχη σχετικά με την αστυνομική βία εναντίον Αφροαμερικανών, την οποία καταγγέλλει το κίνημα Black Lives Matter.

Έπειτα από ένα τηλεφώνημα στην αστυνομία, τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, που έκανε ένας άνδρας, καθώς ανησύχησε που έβλεπε την πόρτα εισόδου της γειτόνισσάς του ανοικτή για πολλές ώρες, δύο αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και αφού έκαναν τον γύρο της οικίας, «παρατήρησαν έναν άνθρωπο κοντά σε ένα παράθυρο», σύμφωνα με δελτίο Τύπου της αστυνομίας.

«Καθώς θεώρησε ότι υπήρχε απειλή, ένας αστυνομικός έβγαλε το υπηρεσιακό όπλο του και πυροβόλησε μία φορά», σημειώνεται σχετικά.

Ο αστυνομικός, ένας λευκός άνδρας με προϋπηρεσία από τον Απρίλιο του 2018 στην αστυνομία του Φορτ Ουόρθ, «δεν γνωστοποίησε ότι ήταν αστυνομικός προτού πυροβολήσει», παραδέχθηκε ο υπαστυνόμος Μπράντον Ο Νιλ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Ένα 8χρονο αγόρι βρισκόταν εντός του διαμερίσματος, συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος Τύπου.

Επρόκειτο για τον ανιψιό του θύματος, της Ατατιάνα Τζέφερσον, μιας γυναίκας 28 ετών, που άφησε την τελευταία της πνοή επί τόπου.

Η Τζέφερσον, η οποία εργαζόταν σε μια φαρμακευτική εταιρεία, και ο ανιψιός της έπαιζαν βιντεοπαιχνίδια, την ώρα που συνέβη το περιστατικό, διευκρίνισε ο δικηγόρος της οικογένειάς της Λι Μέριτ.

