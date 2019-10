Σάλος για βίντεο που δείχνει τον Τραμπ να πυροβολεί δημοσιογράφους και πολιτικούς του αντιπάλους

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκληθεί στις ΗΠΑ από ένα επεξεργασμένο βίντεο το οποίο δείχνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να πυροβολεί μέλη ΜΜΕ και πολιτικούς του αντιπάλους. Το βίντεο διέρρευσε στους New York Times από κάποιον που έδωσε το παρών σε διάσκεψη οργάνωσης υποστηρικτών του Τραμπ, όπου φέρεται να προβλήθηκε.

Το «πειραγμένο» αυτό βίντεο δείχνει μια μακάβρια σκηνή, στην οποία ο πρόεδρος των ΗΠΑ απεικονίζεται να πυροβολεί, να μαχαιρώνει και να επιτίθεται βίαια σε μέλη μέσων ενημέρωσης και πολιτικούς του αντιπάλους, σύμφωνα με τους New York Times, οι οποίοι προσθέτουν ότι αυτό προβλήθηκε σε διάσκεψη οργάνωσης υποστηρικτών του Τραμπ που διοργανώθηκε στο θέρετρό του στο Μαϊάμι την περασμένη εβδομάδα.

Η Ένωση Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCA) καταδίκασε το κατασκευασμένο βίντεο,με τον πρόεδρο να αναφέρει σε ανακοίνωση του: "Η WHCA εκφράζει τον αποτροπιασμό της για βίντεο που φέρεται ότι προβλήθηκε το Σαββατοκύριακο σε πολιτική συγκέντρωση που διοργάνωσαν υποστηρικτές του προέδρου".

"Όλοι οι Αμερικανοί θα πρέπει να καταδικάσουν την απεικόνιση αυτή βίας εναντίον δημοσιογράφων και πολιτικών αντιπάλων του προέδρου", σημείωσε.

"Έχουμε και στο παρελθόν πει στον πρόεδρο ότι η ρητορική του μπορεί να υποκινήσει βία. Τώρα ζητάμε από αυτόν και από οποιονδήποτε είχε σχέση με την συγκέντρωση αυτή να καταδικάσει το βίντεο αυτό και να επιβεβαιώσει ότι η βία δεν έχει θέση στην κοινωνία μας", πρόσθεσε.

Οι New York Times έγραψαν την Κυριακή ότι το βίντεο αυτό, το οποίο αναρτήθηκε στη συνέχεια στο Twitter, δείχνει μια σκηνή από την ταινία Kingsman: Η Μυστική Υπηρεσία, η οποία έχει παραποιηθεί για να φαίνεται ότι ο Τραμπ μαχαιρώνει και πυροβολεί ανθρώπους και μέλη μέσων ενημέρωσης σε μια εκκλησία.

Μεταξύ των στόχων του περιλαμβάνονται το CNN, Politico, Black Lives Matter, BBC, Guardian, η παρουσιάστρια τηλεοπτικού προγράμματος του MSNBC Ρέιτσελ Μάντοου, η Χίλαρι Κλίντον, ο εκλιπών γερουσιαστής Τζον Μακέιν, ο Μπέρνι Σάντερς, ο Μπαράκ Ομπάμα, όπως και άλλοι που βρίσκονται μέσα στην "Church of Fake News" (Εκκλησία των Πλαστών Ειδήσεων).

Από την εκλογική του νίκη το 2016, ο Τραμπ έχει συχνά χαρακτηρίσει μέσα ενημέρωσης που γράφουν γι'αυτόν "μέσα πλαστών ειδήσεων" και "εχθρούς του λαού", σύμφωνα με τον Guardian.

Το βίντεο αυτό φαίνεται ότι δημιουργήθηκε από το TheGeekzTeam στο YouTube, ένα κανάλι που υποστηρίζει τον Τραμπ, το οποίο έχει μακρά ιστορία στη δημιουργία «πειραγμένων» βίντεο σε υποστήριξη του 45ου προέδρου των ΗΠΑ. Το αμφιλεγόμενο αυτό βίντεο είχε αναρτηθεί στο κανάλι αυτό τον Ιούλιο του 2018.

Σύμφωνα και πάλι με τους New York Times, το βίντεο αυτό προβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα στη διάσκεψη της American Priority μιας οργάνωσης που υποστηρίζει τον Τραμπ, στο θέρετρό του Trump National Doral Miami. Μεταξύ των ομιλητών στην τριήμερη αυτή διάσκεψη ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ ο Νεότερος και η πρώην εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σάρα Χάκαμπι Σάντερς. Αυτή και πρόσωπο του περιβάλλοντος του γιου του Αμερικανού προέδρου δήλωσαν χθες ότι δεν είδαν το βίντεο αυτό στην σύνοδο.

"Δεν γνώριζα για οποιοδήποτε βίντεο ούτε υποστηρίζω τη βία οποιουδήποτε είδους εναντίον οποιουδήποτε", δήλωσε η Σάντερς στους Times.

Ένας από τους διοργανωτές της συνόδου αυτής, ο Άλεξ Φίλιπς δήλωσε επίσης στους New York Times ότι καταδικάζει το βίντεο και προσπαθεί να ξεδιαλύνει πώς προβλήθηκε στη διάσκεψη.

"Το περιεχόμενο αυτό δόθηκε από τρίτα μέρη και δεν συνδέθηκε ούτε υιοθετήθηκε από την σύνοδο με οποιαδήποτε επίσημη ιδιότητα", σημείωσε ο Άλεξ Φίλιπς, προσθέτοντας ότι "η American Priority απορρίπτει οποιαδήποτε πολιτική βία και αποσκοπεί στην προώθηση ενός υγιούς διαλόγου για την διατήρηση της ελευθερίας του λόγου" και ότι "το θέμα αυτό εξετάζεται".

Εξάλλου και η οργάνωση American Priority σημειώνει σε μήνυμά της στο Twitter ότι δεν γνώριζε για το βίντεο, ότι δεν το ενέκρινε και ότι αυτό προβλήθηκε σε "διπλανή αίθουσα".

Εκπρόσωπος του επιτελείου της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ δήλωσε και αυτός ότι δεν γνώριζε τίποτε για το βίντεο, σύμφωνα και πάλι με τους Times. "Το βίντεο αυτό δεν παρήχθη από το επιτελείο της προεκλογικής εκστρατείας και εμείς δεν επιδοκιμάζουμε τη βία", σημείωσε ο εκπρόσωπος Τιμ Μέρτο.

Σε ανακοίνωσή του, το CNN χαρακτήρισε το βίντεο αυτό "χυδαίο και φρικιαστικό".

"Δυστυχώς, δεν είναι η πρώτη φορά που υποστηρικτές του προέδρου έχουν προωθήσει τη βία κατά των μέσων ενημέρωσης με ένα βίντεο, το οποίο προφανώς βρίσκουν διασκεδαστικό --αλλά είναι με μεγάλη απόσταση και κατά πολύ το χειρότερο", αναφέρει σε μήνυμά του στο Twitter το CNN.

"Ο πρόεδρος και η οικογένειά του, ο Λευκός Οίκος και η προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ πρέπει να το καταδικάσουν άμεσα και με τους αυστηρότερους δυνατούς όρους. Οτιδήποτε λιγότερο ισοδυναμεί με σιωπηρή υιοθέτηση της βίας και δεν πρέπει να γίνεται ανεκτό από κανέναν", σημειώνει το αμερικανικό ειδησεογραφικό δίκτυο.

(Πληροφορίες και από τους The New York Times, The Guardian)