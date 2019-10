Πυροβολισμοί φέρεται να έπεσαν έξω από εκκλησία στην πόλη του Πέλαμ στο Νιου Χαμσάιρ στα σύνορα με τη Μασαχουσέτη όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, που επισημαίνουν ότι υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία στην περιοχή.

Οι Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη επίσημα το περιστατικό αν και στα social media έχουν αναρτηθεί φωτογραφίες και βίντεο όπου φαίνεται πως υπάρχει μεγάλος αριθμός ασθενοφόρων και περιπολικών έξω από την εκκλησία. Η αστυνομία έχει αποκλείσει την περιοχή.

Video from Pelham, NH scene. A number of ambulances, state, and local police pic.twitter.com/uyQ2cOeoT0