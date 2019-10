Ένας άνδρας γύρω στα 40 συνελήφθη ως ύποπτος για τρομοκρατία μετά την επίθεση με μαχαίρι σε εμπορικό κέντρο στο Μάντσεστερ. Τέσσερα άτομα φέρεται να τραυματίστηκαν κατά την επίθεση.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαίωσε ότι ο ύποπτος συνελήφθη με την υποψία για προμήθεια, σχεδιασμό και εκτέλεση τρομοκρατικής ενέργειας. Αρχικά κρατείτο ως ύποπτος για σοβαρή επίθεση.

A man has been arrested on suspicion of terrorism offences after stabbings in #Manchester.

Police confirmed that although the injuries inflicted on five people were 'nasty' none are life threatening.

