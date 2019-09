Ωστόσο στα μέσα Σεπτεμβρίου η ηθοποιός, φωτογράφος και παρουσιάστρια τηλεοπτικών εκπομπών επέστρεψε στη θεατρική σκηνή για ένα one-woman show με τίτλο “ A Certain Woman of An Age” στο θέατρο Minetta Lane στη Νέα Υόρκη.