Στην πρώτη επίθεση, ένας άνδρας σκοτώθηκε και πέντε τραυματίστηκαν, δύο από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, σε ένα επεισόδιο με πυροβολισμούς που προήλθαν από διερχόμενο αυτοκίνητο. Τα θύματα στέκονταν στο προαύλιο πολυκατοικίας στη συνοικία Κολούμπια Χάιτς της Ουάσινγκτον όταν δέχθηκαν τους πυροβολισμούς, σύμφωνα με τον διοικητή της Μητροπολιτικής Αστυνομίας Στιούαρτ Έμερμαν.

Δύο ύποπτοι εθεάθησαν σ' ένα αυτοκίνητο σεντάν μάρκας Nissan και χρησιμοποίησαν ένα «τουφέκι τύπου AK», ανέφερε η αστυνομία σε δήλωση που εξέδωσε.

«Ντετέκτιβ εξετάζουν μάρτυρες και ερευνούν τις εικόνες που έχουν καταγραφεί από κάμερες», δήλωσε ο Έμερμαν.

Περίπου μισή ώρα μετά το πρώτο επεισόδιο, τρεις άνθρωποι πυροβολήθηκαν στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης, με αποτέλεσμα έναν νεκρό, σύμφωνα με ένα θυγατρικό δίκτυο του NBC στην Ουάσινγκτον. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια ένδειξη ότι τα δύο περιστατικά συνδέονται, ανέφερε το NBC επικαλούμενο την αστυνομία.

