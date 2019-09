Συνέβη και αυτό... Οι άνδρες της προσωπικής ασφάλειας της Κιμ Καρντάσιαν έστειλαν στο νοσοκομείο τη μητέρα της, Κρις Τζένερ, καθώς την πέρασαν για κλέφτη.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, το ασύλληπτο περιστατικό σημειώθηκε την έπαυλη της τηλεπερσόνας με τους άνδρες ασφαλείας της Καρντάσιαν να μην αναγνωρίζουν τη μητέρα της, να της επιτίθενται με αποτέλεσμα η μαμά μάνατζερ να μεταφερθεί με φορείο στο νοσοκομείο.

Το περιστατικό έγινε γνωστό μέσα από το τρέιλερ που κυκλοφόρησε για το reality "Keeping up with the kardashians".

Δείτε το βίντεο: