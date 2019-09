Με νέα NAVTEX που εξέδωσε ο υδρογραφικός σταθμός της Αττάλειας, συνεχίζονται οι τουρκικές προκλήσεις στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς όπως έγινε γνωστό, από σήμερα «κλειδώνεται» μία τεράστια θαλάσσια περιοχή δίπλα στο Καστελλόριζο για τη διεξαγωγή ερευνών.

MEDITERRANEAN SEA

OCEANOGRAPHIC AND CLIMATOLOGICAL SURVEY, BY R/V BİLİM-2 BETWEEN 16-18 SEP 19 ON THE POINTS BELOW

35 35.00 N - 029 31.00 E

35 50.00 N - 029 30.00 E

36 05.00 N - 029 50.00 E

36 05.00 N - 030 31.00 E

35 00.00 N - 030 31.00 E

35 00.00 N - 029 30.00 E

35 00.00 N - 028 30.00 E