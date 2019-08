Βίαιες συγκρούσεις στην Ινδονησία - Διαδηλωτές πυρπόλησαν κτίρια και αυτοκίνητα - ΦΩΤΟ - ΒΙΝΤΕΟ

"Πολλές δημόσιες υπηρεσίες και ιδιοκτησίες υπέστησαν ζημιές από τους ταραξίες", δήλωσε ο εκπρόσωπος της εθνικής αστυνομίας, Ντέντι Πρασέτιο.

Η Παπούα συγκλονίζεται εδώ και δύο εβδομάδες από αναταραχές, με τους ντόπιους να καταγγέλλουν φυλετικές και εθνοτικές διακρίσεις σε βάρος τους. Ορισμένοι διαδηλωτές ζητούν επίσης τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της επαρχίας, κάτι που απέκλεισε ο υπουργός Ασφάλειας σήμερα.

Ο πρόεδρος της Ινδονησίας Τζόκο Βιντόντο έκανε έκκληση για ηρεμία, λέγοντας στους δημοσιογράφους ότι διέταξε να αντιμετωπιστούν με αυστηρότητα "οι αναρχικές και ρατσιστικές ενέργειες". Υποσχέθηκε επίσης ότι θα φροντίσει για την ανάπτυξη της Παπούα.

Κατά τη διάρκεια των σημερινών ταραχών στην επαρχιακή πρωτεύουσα Τζαγιαπούρα, οι διαδηλωτές πυρπόλησαν ένα κτίριο όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της υπό κρατικό έλεγχο εταιρείας τηλεπικοινωνιών Telekomunikasi Indonesia. Η εταιρεία σε ανακοίνωσή της διευκρίνισε ότι δεν είναι σε θέση προς το παρόν να εκτιμήσει την έκταση των ζημιών.

26/8/19 Paniai, West Papua

Thousands of West Papuan highlanders marching with continuous war cry and shouts of “Free Papua!” pic.twitter.com/M1XG6ZWbqh