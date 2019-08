Δύο γυναίκες που επέβαιναν σε λεωφορείο στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης επιτέθηκαν και χτύπησαν μια ηλικιωμένη γυναίκα.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο καβγάς ξεκίνησε μέσα στο λεωφορείο.

Οι δύο γυναίκες, μία εκ των οποίων είχε και ένα καροτσάκι με μωρό μαζί της, μπήκαν στο λεωφορείο και χτύπησαν την ηλικιωμένη με το καροτσάκι. Τότε ξεκίνησε ο καβγάς, ενώ ένας συνεπιβάτης κατέγραψε με το κινητό του όλο το περιστατικό.

Φώναζαν και έλεγαν στην ηλικιωμένη "να σκάσει". Ενώ εκείνη απαντούσε "Μην μου λέτε να σκάσω. Δεν είσαι η μάνα μου".

Κάποια στιγμή η ηλικιωμένη που στηριζόταν σε ένα μπαστούνι προκαλεί τις γυναίκες αν θέλουν να βγουν έξω για να την αντιμετωπίσουν. Έτσι ο καβγάς βγήκε εκτός λεωφορείου με τον οδηγό να προσπαθεί ανεπιτυχώς να τις εμποδίσει. Η νεαρή γυναίκα χτυπάει πολλές φορές την ηλικιωμένη και στη συνέχεια πετάει τα πράγματά της από το λεωφορείο.

Πηγή: NY Post