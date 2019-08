Τέσσερις αστυνομικοί φέρονται να τραυματίστηκαν σε επεισόδιο με πυροβολισμούς από άγνωστο, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη στη Φιλαδέφλεια των ΗΠΑ.

Αστυνομικές ενισχύσεις έχουν σπεύσει στην περιοχή, στη γειτονιά Tioga-Nicetown στη Βόρεια Φιλαδέλφεια, ενώ περισσότεροι από 10 αστυνομικοί είχαν καλυφθεί πίσω από τα οχήματά τους, τη στιγμή που άλλοι αξιωματούχοι είχαν περικυκλώσει ένα σπίτι.

Major police response heading to 3700 N. 15th Street. Heading to scene now. @6abc pic.twitter.com/V3zJTPLcJ6