Την απονομή «ταχείας» θανατικής ποινής στους δράστες των πολύνεκρων επιθέσεων, ζήτησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, στον απόηχο των δύο μακελειών που συγκλόνισαν τις ΗΠΑ αυτό το Σαββατοκύριακο.

Trump: "Our future is in our control. It is not up to mentally ill monsters." https://t.co/sZSr7MUWHR pic.twitter.com/15MHElpdUs