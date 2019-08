Συγκλονίζουν τα στιγμιότυπα από το εμπορικό κέντρο στο Τέξας όπου νωρίτερα σημειώθηκε ένοπλη επίθεση με αποτέλεσμα σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ να έχουν πληγεί τουλάχιστον 18 άτομα.

Όπως μπορείτε να δείτε και στα βίντεο που δημοσιοποίησαν στα social media οι χρήστες τους, άνδρας τρέχει έντρομος να ξεφύγει από τα πυρά ζητώντας να προσευχηθούν για τη διάσωσή του.

Δείτε τα βίντεο:

