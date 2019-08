Τις πρώτες εικόνες από το σημείο όπου αυτοκίνητο χτύπησε πλήθος κόσμου που βρισκόταν έξω από το νεκροταφείο του Μπέλφαστ, δημοσιεύουν τα διεθνή ΜΜΕ.

Αυτήν την ώρα, οι πληροφορίες για τους τραυματίες είναι συγκεχυμένες καθώς η αστυνομία της Βόρειας Ιρλανδίας αναφέρει ότι από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άνδρες, ενώ τα βρετανικά μέσα μιλούν για αρκετούς τραυματίες.

🎥 Scene of collision on Whiterock Road, West Belfast. Car thought to have struck another vehicle and a number of people outside city cemetery shortly after midday. Eyewitnesses say 3 injured, one “very seriously.” Man arrested. pic.twitter.com/P9iBbsygE6