Η βρετανική αστυνομία δημοσίευσε βίντεο από κάμερα αυτοκινήτου που δείχνει έναν συνταξιούχο να οδηγεί ανάποδα σε κεντρική λεωφόρο, με μεγάλη ταχύτητα και όπως αποδείχθηκε έχοντας καταναλώσει διπλάσια ποσότητα αλκοόλ από την επιτρεπόμενη.

**WATCH** On 23/04/19 David Haughton, 75yrs, of Dryfield Lane, Bolton did a U-turn & drove the wrong way down the M6 in Lancashire. He was arrested and charged with dangerous and drink driving. He has now been sent to prison and disqualified from driving. #Fatal5 #T1TacOps pic.twitter.com/0MlEnTcgsl