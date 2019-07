Σε ηλικία 47 ετών έφυγε από τη ζωή ο διάσημος Βρετανός ηθοποιός Καρλ Σιλς, όπως επιβεβαίωσε η ατζέντισσά του. Ο Σιλς πρωταγωνιστούσε στην επιτυχημένη σειρά του BBC, "Peaky Blinders", ενώ επί πέντε χρόνια συμμετείχε στη δημοφιλή ιρλανδική σειρά "Fair City", υποδυόμενος τον χαρακτήρα του Ρόμπι.

Ο δημοφιλής ηθοποιός είχε συμμετάσχει στη χολιγουντιανή ταινία "Μπάτμαν: Η αρχή" με τον Κρίστιαν Μπέιλ αλλά και σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές όπως οι "Foyles War", "Doctors", "Into the Badlands" και "The Tudors".

Ξεκίνησε την καριέρα του ως ηλεκτρολόγος αλλά στις αρχές του '90 άλλαξε επαγγελματικό προσανατολισμό αφού αποφοίτησε από υποκριτική σχολή.