Το βίντεο που έχει δημοσιοποιήσει ο TheocharousH στο twitter δείχνει ένα από τα “νούμερα” που κάνουν οι Τούρκοι ανοιχτά της Κύπρου.

Mr @antonioguterres, @icao, @eurocontrol, @EASA and @FedericaMog, this is what’s going on over EU airspace. Turkish F-16 low pass fly by above Fatih drill ship just off the coast of Cyprus. A threat and danger to airliners flying above. @NATO? pic.twitter.com/50T1gak1Dj