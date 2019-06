Ελικόπτερο συνετρίβη κατά την αναγκαστική προσγείωση λόγω σφοδρής βροχόπτωσης στην ταράτσα ενός 54ώροφου κτιρίου στην καρδιά της Νέας Υόρκης, στο κεντρικό Μανχάταν, κοντά στην Τάιμς Σκουέαρ. Κατά τη συντριβή του το ελικόπτερο τυλίχθηκε στις φλόγες, σύμφωνα με ανακοίνωση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης.

Look around the helicopter crash after math pic.twitter.com/3hpgwHkCS2

Evacuation in Midtown West. 51st Street and 6th Ave near Radio City Music Hall and Rockefeller Centre.

We felt a jolt in our building and shortly after got the instruction to evacuate. #NYC #Evacuation #Midtown pic.twitter.com/lH2YwilqqJ