Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια διαδήλωσης ενάντια στην κλιματική αλλαγή, την περασμένη Παρασκευή και το βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας αντιδράσεις.

Συνολικά 92 άτομα συνελήφθησαν από τις αρχές κατά τη διάρκεια της εν λόγω κινητοποίησης. Οι ακτιβιστές καταγγέλλουν την αστυνομία για βιαιότητες εναντίον των διαδηλωτών, ενώ η εισαγγελία της Βιέννης ανακοίνωσε ότι διεξάγει έρευνα σε βάρος τεσσάρων αστυνομικών για πρόκληση σωματικών βλαβών.

