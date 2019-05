Η εταιρεία υποστήριξης γεωτρήσεων Weatherford, που φαίνεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να βοηθήσει την Τουρκία μέσω της TPAO να διενεργήσει γεωτρήσεις εντός της Κυπριακής ΑΟΖ με τον Πορθητή, δέχθηκε επίθεση στο twitter. Η συγκεκριμένη εταιρεία είχε συνεργαστεί με την ΤΡΑΟ και κατά το παρελθόν για γεωτρήσεις στη Μαύρη Θάλασσα.

Πολλοί χρήστες του twitter γράφουν «Ντροπή για κάθε εταιρεία που βοηθά την Τουρκία να τρυπάει παράνομα για φυσικό αέριο στην αποκλειστική οικονομική ζώνη της Κύπρου! Μην τους βοηθήσετε να εισβάλουν ξανά στην Κύπρο!».

«SHAME on any company that helps Turkey illegally drill for natural gas in Cyprus's exclusive economic zone! Don't help them invade Cyprus again!».

Πηγή: sigmalive.com