Ο ιταλικός οίκος Prada ανακοίνωσε ότι παύει να χρησιμοποιεί γούνα ζώων στις κολεξιόν του, προσθέτοντας έτσι το όνομά του στην μακρά λίστα των μεγάλων οίκων μόδας που γύρισαν την πλάτη στο υλικό αυτό τα τελευταία χρόνια.

Η απόφαση της Prada που χαιρετίστηκε από τις οργανώσεις προστασίας των ζώων, θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τη γυναικεία κολεξιόν άνοιξη-καλοκαίρι 2020, εξήγησε ο οίκος του Μιλάνου.

Η Prada διευκρίνισε ότι το μέτρο αυτό λαμβάνεται μετά τον "θετικό διάλογο" που είχε με την Fur Free Alliance (FFA), μια συμμαχία 50 και πλέον οργανώσεων προστασίας των ζώων που δραστηριοποιούνται σε περίπου 40 χώρες, και κυρίως με την ιταλική οργάνωση LAV και την The Humane Society of the United States.

"Η καινοτομία και η κοινωνική ευθύνη περιλαμβάνονται στις ιδρυτικές αξίες του ομίλου Prada και η απόφασή του να υιοθετήσει μια πολιτική 'χωρίς γούνα' στα είδη του αποτελεί ένα σημαντικό στάδιο αυτής της δέσμευσης", εξήγησε η καλλιτεχνική του διευθύντρια Μιούτσα Πράντα.

"Η έρευνα και η ανάπτυξη καινοτόμων υλικών θα επιτρέψουν στον οίκο να διερευνήσει νέα σύνορα στη δημιουργία, και παράλληλα να ανταποκριθεί στο αίτημα για προϊόντα με περισσότερη περιβαλλοντική ηθική.