Πολεμικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη την Παρασκευή σε αποθήκη στρατιωτικής βάσης, στο Ρίβερσαϊντ της Καλιφόρνια.

Η αστυνομία έσπευσε αμέσως στο σημείο, όπου διενήργησε έλεγχο για τυχόν τραυματίες ή νεκρούς. Το εμπορικό κατάστημα ήταν κλειστό τη στιγμή της συντριβής του F-16.

Hazmat In Route To Crash Site in Riverside County, California Where a F-16 Has Crashed Carrying Live Ordnance.#F16#Californiahttps://t.co/WQ61xNaP1K