Ένοπλος άνοιξε πυρ πλησίον μιας εκκλησίας Βαπτιστών στην Βαλτιμόρη σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας άλλα έξι.

Ο δράστης καταδιώκεται από τις αστυνομικές αρχές, ενώ τα κίνητρά του παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα.

Active Shooter: 7 People Shot With One Dead During a Cookout This Afternoon in West Baltimore, Maryland.

Shots Fired At a Cookout Near a Baptist Church, it Has Not Been Confirmed If It Is Connected.

