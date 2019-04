Πακτωλό χρημάτων που υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε ένα ποσό περί των 130 εκατ. δολ. εντόπισαν οι Αρχές σε διάφορα σημεία εντός της κατοικίας του έκπτωτου προέδρου του Σουδάν, Ομάρ αλ- Μπασίρ. Από αυτά, τα 105 εκατ. δολ. βρέθηκαν σε δεσμίδες.

Ο γενικός εισαγγελέας του Σουδάν έχει διατάξει έρευνες εις βάρος του αλ- Μπασίρ για ξέπλυμα χρήματος και κατοχή μεγάλων χρηματικών ποσών χωρίς νόμιμη αιτιολόγηση.

While searching through al-Bashir’s residence, security services found ~$130 mn cash stash. They found a suitcase stuffed with $351k, €6mn and 5bn Sudanese pounds ($105mn). This revelation adds charges of money laundering to ongoing investigation of ex-president - prosecutors pic.twitter.com/B6EwQLElyc