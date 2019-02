Στα 94 της χρόνια κι έπειτα από 80 χρόνια συγγραφικής καριέρας έφυγε από τη ζωή η Ρόζαμουντ Πίλτσερ ύστερα από εγκεφαλικό. Η συγγραφέας νοσηλευόταν στην Νταντί της Σκωτίας καθώς το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας, ενώ όπως ανακοίνωσε ο γιος της Ρόμπιν Πίλτσερ, η μητέρα του υπέστη εγκεφαλικό, ως επιπλοκή από βρογχίτιδα.

Ξεκίνησε την επιτυχημένη καριέρα της στη δεκαετία του 1940 και πούλησε εκατομμύρια αντίτυπα σε ολόκληρο τον κόσμο.

To πιο επιτυχημένο βιβλίο της ήταν το "Ψάχνοντας για κοχύλια".

Η Ρόζαμουντ Πίλτσερ γεννήθηκε στην Κορνουάλη το 1924, με πατρικό όνομα Ρόζαμουντ Ε.Μ.Λ Σκοτ. Στη διάρκεια του πολέμου υπηρέτησε στο γυναικείο Σώμα του Βρετανικού Ναυτικού (1943-1946). Άρχισε να γράφει από πολύ μικρή και δημοσίευσε το πρώτο της διήγημα σε ηλικία 18 χρονών.

Από τότε αφοσιώθηκε στη λογοτεχνία και γρήγορα έγινε γνωστή και αγαπητή, κυρίως στο γυναικείο κοινό. Πολυγραφότατη, έχει γράψει κυρίως μυθιστορήματα, αλλά και διηγήματα και θεατρικά έργα. Δημοσίευσε επίσης δέκα μυθιστορήματα, μεταξύ 1949-1963, με το ψευδώνυμο Jane Fraser.

Η πρωτοφανής επιτυχία του μυθιστορήματος "Ψάχνοντας για κοχύλια" ("The Shell Seekers",1988), που συνάρπασε τους αναγνώστες, την έκανε γνωστή στο διεθνές κοινό σαν μια από τις πιο πολυδιαβασμένες μυθιστοριογράφους της εποχής μας. Το βιβλίο πούλησε 5 εκατ. αντίτυπα σε όλο τον κόσμο και διασκευάστηκε για το θέατρο. Την ίδια επιτυχία είχαν και τα μυθιστορήματα "Σεπτέμβρης", "Ο γυρισμός" (Romantic Novel of the Year Award, 1996), "Στον αστερισμό των διδύμων", "Το μοναχικό λιοντάρι", "Το έρημο σπίτι", "Χειμερινό ηλιοστάσιο", "Το άγριο θυμάρι", "Το τέλος του καλοκαιριού", "Η μέρα της καταιγίδας", "Η άλλη όψη", "Λουλούδια στη βροχή", "Το γαλάζιο δωμάτιο", "Το καρουζέλ", "Χιόνι τον Απρίλη", "Φωνές το καλοκαίρι" (στα ελληνικά κυκλοφορούν όλα από τις εκδόσεις "Ωκεανίδα"). Μετά το μυθιστόρημα "Winter Solstice" ("Χειμερινό ηλιοστάσιο"), που εκδόθηκε στην Αγγλία το 2000, σταμάτησε να γράφει λόγω ηλικίας. Το 2002 της απονεμήθηκε από τη βασίλισσα ο τίτλος Officer of the Order of the British Empire (OBE). Είναι μητέρα του συγγραφέα Ρόμπιν Πίλτσερ.