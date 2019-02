"Λαμβάνουμε πληροφορίες ότι ένας μετεωρίτης θεάθηκε στον ουρανό πάνω από τα Φλόριντα Κις", ανέφερε στο Twitter η μετεωρολογική υπηρεσία του Κι Γουεστ, προσθέτοντας ότι "κατά πάσα πιθανότητα έπεσε στην επαρχία Πινάρ δελ Ρίο" της Κούβας.

Ο ανταποκριτής του CNN στην Αβάνα, Πάτρικ Όπμαν, περιέγραψε έναν ήχο που έμοιαζε με "ισχυρή έκρηξη" στην πόλη Βινιάλες και ανήρτησε στο διαδίκτυο φωτογραφίες των θραυσμάτων.

Σύμφωνα με την κουβανική εφημερίδα Juventud Rebelde, ακούστηκε μια "ισχυρή έκρηξη" σε πολλές κοινότητες της επαρχίας Πινάρ δελ Ρίο.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές από την πτώση του μετεωρίτη.

#BREAKING: Just got this video from a friend in #PinardelRio who says they think the trail in the sky was left by a #meteorite, which shattered windows and made extremely loud sounds. Sounded like two #explosions. #cuba @WPLGLocal10 pic.twitter.com/AMmb9ZE6vB