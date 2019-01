Βίντεο σοκ από επίθεση αυτοκτονίας στη Συρία - Τουλάχιστον 16 νεκροί

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τέσσερις στρατιώτες των ΗΠΑ, σκοτώθηκαν σήμερα σε επίθεση αυτοκτονίας εναντίον του διεθνούς συνασπισμού του οποίου ηγείται η Ουάσινγκτον που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Μανμπίτζ, στη βόρεια Συρία, την ευθύνη για την οποία ανέλαβε η οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

⚡️ VIDEO CHOC / #Syrie: L'#attentat était ciblé sur un groupe de soldats #US près d'un restaurant à #Manbij. Au moins 4 soldats ont été tués et 3 blessés et environ 19 civils ont également été blessés. L'#EI a revendiqué l'attaque." pic.twitter.com/UWqBlgWv0D