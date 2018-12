Οι Τούρκοι δείχνουν διάθεση κλιμάκωσης της έντασης στο Αιγαίο και με Navtex ενημερώνουν για την έξοδο του σκάφους Cesme για έρευνες σε περιοχή που περιλαμβάνει τη Χίο, την Σάμο, τη Ρόδο, την Κω, το σύμπλεγμα Μεγίστης και άλλα σημεία του Αιγαίου.

Οι έρευνες προσδιορίζονται χρονικά από τις 27 μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου.

Ακολουθεί η NAVTEX και ο χάρτης:

ΝΑVTEX 1414/18

TURNHOS N/W : 1414/18 (İzmir NAVTEX Station) (Pub. Date26-12-2018 09:57)

AEGEAN SEA-MEDITERRANEAN SEA

SCIENTIFIC RESEARCH, BY TCG ÇEŞME BETWEEN 27-30 DEC 18 IN THE FOLLOWING POINTS;

34 43.40 N – 034 32.35 E

34 06.15 N – 033 14.65 E

34 05.60 N – 031 33.55 E

34 38.50 N – 029 42.20 E

34 56.60 N – 028 48.00 E

36 12.80 N – 027 05.60 E

37 51.52 N – 026 02.98 E

39 05.53 N – 025 27.10 E

WIDE BERTH REQUESTED.