Aφορμή για τρολάρισμα έδωσε η Ιβάνκα Τραμπ η οποία ήθελε να δείξει το βάθος της σκέψης και το μέγεθος της διανόησής της γράφοντας στο twitter μία ρήση του Σωκράτη... ή έστω που η ίδια νόμιζε ότι ήταν του Σωκράτη.

«Το μυστικό της αλλαγής είναι να εστιάσετε όλη την ενέργειά σας, όχι στην καταπολέμηση του παλιού αλλά στην οικοδόμηση του νέου. Σωκράτης» έγραψε όλο σιγουριά και αυτοπεποίθηση η κόρη του Αμερικανού προέδρου για να αρχίσει το "δούλεμα" από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Τελικά αποδείχθηκε ότι αυτή η φράση ανήκει σε έναν μυθιστορηματικό χαρακτήρα του συγγραφέα Νταν Μίλμαν, από το έργο του επιστημονικής φαντασίας «Way of the Peaceful Warrior: A book that changes Lives».

Η ίδια διέγραψε τελικά το tweet αυτό και ανήρτησε νέο με τη σχετική διευκρίνιση: