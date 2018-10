Η Busy Philipps υποστηρίζει στο νέο της βιβλίο "This Will Only Hurt a Little" ότι ο συμπρωταγωνιστής της Τζέιμς Φράνκο, τής επιτέθηκε στο στούντιο, όπου γίνονταν τα γυρίσματα της σειράς "Freaks and Geeks".

Η Philipps είχε αναφερθεί και στο παρελθόν στο περιστατικό, αλλά στο βιβλίο της περιγράφει με λεπτομέρειες τι ακριβώς συνέβη. Στη σειρά η ηθοποιός ενσάρκωσε την Kim Kelly, σύντροφο του Daniel Desario, ρόλο που έπαιζε ο Φράνκο.

Στο βιβλίο χαρακτηρίζει τον Φράνκο ως νταή.

"Ήταν σαν να είχε διαβάσει το καλοκαίρι το Easy Riders ή Raging Bull ή κάτι άλλο και αποφάσισε ότι ο μόνος τρόπος για να τον λάβουν σοβαρά υπόψιν είναι να γίνει ένα $%^$% καθίκι" γράφει.

Στη συνέχεια αναφέρει ότι ο Φράνκο την πέταξε στο έδαφος. Εκείνη την ημέρα των γυρισμάτων, ο Φράνκο της έπαιρνε συνεχώς τις ατάκες, κάτι που οδήγησε να εκνευριστούν και οι δύο.

"Δεν είναι ότι είχα τόσες πολλές ατάκες στο σόου. Ήθελα να πω τις ατάκες μου".

Στη συνέχεια μαγνητοσκόπησαν μια σκηνή όπου αυτή, ο Φράνκο και ο Σεθ Ρόγκεν έπρεπε να κυνηγήσουν ένα αυτοκίνητο. Τότε ο Φράνκο την έσπρωξε και την έριξε στο έδαφος.

"Ο σκηνοθέτης μου ζήτησε να χτυπήσω τον Φράνκο στο στήθος ενώ τρέχουμε προς το αυτοκίνητο και να πω την ατάκα μου. Ο Τζέιμς δεν είπε την ατάκα που έπρεπε μετά τη δική μου. Αντ'αυτού άρπαξε και τα δύο χέρια μου και ούρλιαξε στο πρόσωπό μου "ΜΗΝ ΜΕ ΑΓΓΙΞΕΙΣ ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ!" και με πέταξε στο έδαφος" και συμπληρώνει "Έβαλα αμέσως τα κλάματα, ένιωθα τα δάκρυα να κυλούν αλλά προσπαθούσα να τα συγκρατήσω".

Η ηθοποιός περίμενε να γίνουν συστάσεις στον Φράνκο, αλλά του έγινε μόνο μία παρατήρηση και δεν τιμωρήθηκε για αυτό που έκανε.

Την επόμενη ημέρα μετά το περιστατικό, όπως τονίζει η ίδια, ο Φράνκο της ζήτησε συγγνώμη "χαμογέλασε και με αγκάλιασε. Και δεν χρειάζεται να σας το πω εγώ, αλλά ο Τζέιμς είναι ένας κινηματογραφικός αστέρας. Ήταν κακός σε εμένα, ναι, αλλά είναι επίσης γοητευτικός και τέλειος. Σε αυτό το σημείο "ζει" η χειραγώγηση".

