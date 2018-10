Γεννήθηκε στην Ατλάντα, στις 29 Μαρτίου 1942. Συμμετείχε σε πάρα πολλές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Ξεχώρισε στον ρόλο του ως Harvey Oberst στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία “In the Heat of the Night,” και ως Richard Hickock στο “In Cold Blood.”