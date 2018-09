Το αυτοκίνητο μπήκε στην πλατεία του προαστίου Μισούι, στην πόλη Χενγκγιάνγκ της επαρχίας Χουνάν, λίγα λεπτά πριν από τις 20:00 τοπική ώρα (15:00 ώρα Ελλάδας). Σύμφωνα με τις αρχές της Χενγκγιάνγκ, ο οδηγός έχει ποινικό μητρώο.

Σε πλάνα που προβλήθηκαν από κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης εικονίζονται πολλοί άνθρωποι πεσμένοι στο έδαφος και διερχόμενοι που προσπαθούν να τους προσφέρουν βοήθεια.

Οι αρχές είχαν ανακοινώσει αρχικά ότι σκοτώθηκαν τρεις άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 43, όμως ανέβασαν τον απολογισμό των θυμάτων στους εννιά νεκρούς με μια ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν αργά το βράδυ της Τετάρτης.

Ούτε οι ανακοινώσεις των αρχών ούτε τα κρατικά ΜΜΕ διευκρίνισαν αν και κατά πόσον θεωρείται πως το συμβάν αποτελούσε τρομοκρατική ενέργεια.

UPDATE: At least 9 dead and nearly 50 injured after car plows into crowd in southern China https://t.co/qQwlAjuihf pic.twitter.com/YxOAjDU69q