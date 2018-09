Νεκρός βρέθηκε την Παρασκευή το μεσημέρι ο 26χρονος ράπερ Mac Miller, στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού του, στο San Fernando Valley.

Όπως αναφέρει το ΤΜΖ, ένας φίλος του κάλεσε την αστυνομία και όταν έφθασε στο σημείο ασθενοφόρο, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με τα διεθνή ΜΜΕ, ο νεαρός άνδρας έπαθε καρδιακή ανακοπή έπειτα από υπερβολική δόση ναρκωτικών. Το κανονικό όνομα του 26χρονου είναι Μάλκολμ Τζέιμς Μακόρμικ.

"Ήταν ένα λαμπερό φως στον κόσμο για την οικογένειά του, τους φίλους και τους θαυμαστές του. Σας ευχαριστούμε για τις προσευχές. Σας παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά μας. Δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την αιτία θανάτου του μέχρι στιγμής", ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της.

Ο Mac Miller υπήρξε ζευγάρι για δύο χρόνια με την διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια Αριάνα Γκράντε. Ο χωρισμός τους ήρθε πριν από λίγους μήνες, τον Μάιο του 2018. Η Γκράντε είχε περιγράψει τη σχέση της μαζί του ως τοξική και όπως έλεγε, προσευχόταν για να μπορέσει να απεξαρτηθεί ο Miller από τη χρήση ουσιών. Τον Ιούνιο η 25χρονη καλλιτέχνιδα ανακοίνωσε τον αρραβώνα της με τον κωμικό Pete Davidson.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 26χρονος ράπερ που πάλευε χρόνια με τον εθισμό του στα ναρκωτικά, είχε συλληφθεί για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών, μόλις μια εβδομάδα μετά τον χωρισμό του από την Γκράντε.

Διάσημοι καλλιτέχνες εκφράζουν τη θλίψη τους μέσω των social media, ενώ μέχρι στιγμής, η Γκράντε δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο.

Σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, ο Miller μίλησε για την πίεση της δόξας και την πάλη του με την κατάθλιψη. Δώδεκα ώρες πριν βρεθεί νεκρός, είχε ανεβάσει στο Instagram, story με το νέο του τραγούδι 'So It Goes'.