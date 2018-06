Τα πρώτα βίντεο από τις απόπειρες νοθείας στις πρόωρες βουλευτικές και προεδρικές εκλογές στην Τουρκία έχουν κάνει εδώ και λίγη ώρα την εμφάνιση τους στο διαδίκτυο.

Δείτε το βίντεο:

Men here are seen to be stamping multiple ballot papers for Erdogan and his party in the eastern town of #Erzurum. CHP’s @erenerdemnet says in a statement that the related ballot box will be considered void. #TurkeyElections pic.twitter.com/g90KvKrP5u