Η φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε σε μια εκστρατεία που έγινε μέσω Facebook και η οποία έχει συγκεντρώσει 17 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές από σχεδόν μισό εκατομμύριο ανθρώπους για το Refugee and Immigrant center for Education and Legal Services (RAICES), μια μη κυβερνητική οργάνωση με έδρα το Τέξας που προσφέρει νομική στήριξη σε πρόσφυγες και μετανάστες.