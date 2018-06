«Να πείτε παρακαλώ στον πρωθυπουργό (σ.σ. του Καναδά Τζάστιν) Τριντό και στον πρόεδρο (της Γαλλίας Εμανουέλ) Μακρόν ότι επιβάλλουν στις ΗΠΑ τεράστιους δασμούς και δημιουργούν μη νομισματικούς φραγμούς» στο εμπόριο, ανέφερε ο Τραμπ μέσω Twitter, προσθέτοντας ότι «αδημονεί να τους δει» στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7).

Η σύνοδος κορυφής αναμένεται πιο τεταμένη από κάθε άλλη φορά στα 42 χρόνια της ιστορίας της καθώς η πολιτική του Τραμπ που συνοψίζει το σύνθημα «πρώτα η Αμερική» εγείρει τον κίνδυνο να ξεσπάσει παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος και να ανοίξουν πελώρια διπλωματικά σχίσματα.

Δείτε το Tweet του Αμερικανού Προέδρου:

Please tell Prime Minister Trudeau and President Macron that they are charging the U.S. massive tariffs and create non-monetary barriers. The EU trade surplus with the U.S. is $151 Billion, and Canada keeps our farmers and others out. Look forward to seeing them tomorrow.