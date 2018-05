Ο 71χρονος Έλτον Τζον τραγουδήσει στους καλεσμένους στη δεξίωση, αλλά ακόμα δεν έχει επιβεβαιωθεί αν θα συμμετέχει και στην τελετή στην εκκλησία.

Πάντως, πριν από λίγα λεπτά ο σερ Τζον έφτασε στο ξωκκλήσι του Αγίου Γεωργίου.

Ο Έλτον Τζον ήταν ένας από τους στενούς φίλους της μητέρας του Χάρι και πριν από 21 χρόνια είχε τραγουδήσει το "Candle in the Wind" στην κηδεία τηςπριγκίπισσας Νταϊάνα.

HAPPENING NOW: Sir Elton John has arrived at St. George's Chapel for the #RoyalWedding https://t.co/OvLScRZ1ps pic.twitter.com/vsbeWwlGzc