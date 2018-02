Έφυγε από τη ζωή ο Mickey Jones σε ηλικία 76 ετών, όπως αποκάλυψε το TMZ. Ο Αμερικανός ηθοποιός και μουσικός, άφησε την τελευταία του πνοή την Τετάρτη ύστερα από μάχη του με μακρόχρονη ασθένεια, η οποία δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή. Όπως αναφέρουν τα αμερικανικά ΜΜΕ ο Mickey Jones πέρασε τους τελευταίους μήνες της ζωής του μπαινοβγαίνοντας στο νοσοκομείο.

Ο Mickey Jones έχει παίξει ρόλους σε δεκάδες γνωστές και αγαπημένες τηλεοπτικές σειρές και ταινίες, όπως Baywatch, Married With Children, Home Improvement, Entourage, It’s Always Sunny in Philadelphia, Vacation, Tin Cup, Vice, Penny Dreadful.