Ο Ευρωπαίος Επίτροπος απαντώντας στις καταγγελίες του ευρωβουλευτή και προέδρου του Κόμματος «ΕΛΛΑΔΑ-Ο ΑΛΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ» δεσμεύτηκε να εξετάσει το σοβαρό αυτό ζήτημα και να επανέλθει. Όπως επισήμανε στην τοποθέτησή του ο κ.Μαριάς "η προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων είναι απαραίτητη, για την εμπέδωση βιώσιμης αλιείας. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι έλεγχοι Διεθνών Οργανισμών όπως της ICCAT δηλαδή της International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas. Στο Αιγαίο τα τουρκικά αλιευτικά με την συνοδεία σκαφών της τουρκικής ακτοφυλακής αλιεύουν παράνομα, εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων διαπράττοντας πειρατεία" και σημείωσε: