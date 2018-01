Σκάνδαλα, ναρκωτικά και "σεξ πάρτι" στη Silicon Valley

Ένα βιβλίο έχει προκαλέσει ανησυχία στη Silicon Valley, στον τεχνολογικό παράδεισο όπου τα σεξ πάρτι, τα ναρκωτικά και τα σκάνδαλα δεν έχουν τέλος.

Το βιβλίο ονομάζεται "Brotopia: Breaking Up the Boys’ Club of Silicon Valley" και συγγραφέας είναι η δημοσιογράφος του Bloomberg, Emily Chang. Το βιβλίο θα κυκλοφορήσει στις αρχές του επόμενου μήνα και ήδη έχει προκαλέσει εφιάλτες σε αρκετά στελέχη.

Το Vanity Fair προδημοσίευσε μερικά πιπεράτα αποσπάσματα. Μερικοί από τους ισχυρότερους άντρες της Silicon Valley είναι τακτικοί στα αποκλειστικά πάρτι με τα ναρκωτικά και τα όργια. Τα πάρτι λαμβάνουν χώρα μία ή δύο φορές τον μήνα.