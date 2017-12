Σε μακελειό κατέληξε το περιστατικό με τους πυροβολισμούς σε βάρος αστυνομικών σε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Ντάγκλας, στο Ντένβερ των ΗΠΑ.

Ένας αστυνομικός είναι νεκρός ενώ σύμφωνα με πληροφορίες νεκρός είναι και ο δράστης και όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές δεν υπάρχει πλέον "απειλή".

Επίσης υπάρχουν δύο πολίτες που έχουν τραυματιστεί από τους πυροβολισμούς.

#breaking: it looks like the media staging area was just turned into a police staging area at the AMF Littleton lanes. We are being moved about a block away. @DenverChannel pic.twitter.com/dGUwoQAnd8